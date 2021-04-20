Федор Конюхов готов в одиночку очистить Северный полюс от пластика

В своей экспедиции на Северный полюс летом 2021 года знаменитый российский путешественник Федор Конюхов впервые в одиночку будет дрейфовать на льдине, а также изучать загрязненность вод Северного ледовитого океана пластиком и другим мусором в рамках программы исследования климатических изменений и заботы о чистоте океана.

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«В Мировом океане много пластика, и я лично встречал целые острова с ним: сбиваются канистры, бутылки. Разлагаясь под солнцем, они превращаются в маленькие незаметные кусочки и распространяются по всему океану. Есть основания считать, что микропластик проник во все уголки Мирового океан, включая удалённые высокие широты Северного Ледовитого океана. Обнаружение пластика в воде в районе Северного полюса будет одной из моих задач в этом проекте», – поделился с НСН Конюхов.

Ранее основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев, рассказал НСН, что Федора Конюхова доставят на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». После одиночного дрейфа Федора Конюхова, вторая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions отправится на его поиск. Знаменитого путешественника во льдах Арктики будет искать его сын и руководитель его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

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