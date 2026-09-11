Психолог рассказала, как говорить с подростком о курении и не потерять доверие
Безопасность — это не отдельные лекции ребёнку о вреде курения, а стиль жизни семьи, сказала НСН Елена Бурьева.
Разговоры о рисках курения или употребления алкогольных напитков можно и нужно вести с самого раннего возраста, встраивая их в обычные бытовые ситуации, сказала НСН детский психолог Елена Бурьева.
Курение вейпа довело 16-летнего подростка до реанимации и двустороннего поражения лёгких. Сначала он пришел к врачам в Кузбассе с пневмонией, но вредную привычку отрицал. А через месяц попал в больницу снова — уровень насыщенности крови кислородом составлял 65% при норме в 95-100%. Врачи провели исследования, где и обнаружили двустороннее поражение лёгких. В итоге подросток признался, что «парит» уже два года. Диагноз «вейп-ассоциированное заболевание лёгких» у ребёнка в Кемерово установили впервые. Бурьева объяснила, как устроена логика подростка, почему он скрывает правду и какие слова способны разрушить доверие за одну фразу.
«Чаще всего ребёнок, отрицая, что он курит или вейпит, делает это не с целью обмануть вас, а чтобы "защитить" вас или себя. Подростки уже знают реакцию родителей на определённые ситуации. И если у вас часто поднимается давление, вам становится плохо, вы эмоционально нестабильны, то подросток не говорит вам правду, заботясь о вашем состоянии. Поэтому очень важно в любой ситуации оставаться эмоционально устойчивым: помните, что вы — взрослый, который должен дать опору ребёнку. Также он может защищать своё эмоциональное состояние, зная, что последуют крики, запреты, ссоры, потеря свободы — всё то, с чем не хочется встречаться. Есть так называемые фразы‑градусники, которые закрывают ребёнка и не помогают выстраивать диалог: "Не ври мне, я всё чувствую", "Ты вообще понимаешь, что ты с собой делаешь?", "Ты что, хочешь попасть в больницу?". Подросток расшифровывает их так: вам совершенно не интересно, что с ребёнком; вы словно хотите поймать, лечить, судить. А вот фразы, которые поддерживают отношения и помогают выстроить диалог. Заходить не через "ты", а через третью сторону — новость, случай, наблюдение, без осуждения и оценки. Просто констатация факта: "Я сегодня прочитала новость про подростка, который попал в реанимацию из‑за вейпа. Мне стало страшно. А тебе?" Фраза‑зеркало — озвучить то, что вы видите: "Я видела, как вы с друзьями курили вейпы", — и молчать, подождать ответа. Затем перейти к я‑сообщениям: "Понимаю, что тебе это нравится, но я переживаю за твоё здоровье". Фраза принятия без напора: "Если ты не готов говорить, мы можем обсудить это попозже. Но так как это связано с твоим здоровьем, нам нужно будет поговорить"», — сказала собеседница НСН.
Она отметила, что разговоры о безопасности и вредных привычках не нужно откладывать до подросткового возраста. Их можно и нужно встраивать в повседневную жизнь семьи.
«Если честно, я считаю, что безопасность — это стиль жизни всей семьи. Нет какого‑то определённого возраста, чтобы начать что‑то обсуждать или учить чему‑то. Есть жизнь, есть различные ситуации. Идёте с маленьким ребёнком за ручку, увидели впереди человека в нетрезвом состоянии — проговорите: "Мы пойдём по другой дороге, потому что впереди человек, который что‑то выпил и из‑за этого не может контролировать своё тело — видишь, шатается. Значит, он не может контролировать и свои действия, поэтому мы обойдём". Не нужно пугать, не нужно передавать знания из состояния тревоги — иначе ребёнок поймёт, что эта тема вас сильно беспокоит, и с ней к вам лучше не подходить. Про курение и вейпы тоже начинаем говорить по ситуациям. "Смотри, дедушка перенервничал и пошёл курить. Грустно, что он так справляется со стрессом. Курение вредно для организма". Или: "Смотри, ребята стоят и парят вейпы. Им кажется, что так они взрослее. Но обрати внимание — они скрываются, потому что знают: несовершеннолетним нельзя, это вредит здоровью"», — указала Бурьева.
По её словам, решение родителя обыскать комнату или вещи лишь разрушают доверие и заставляют ребёнка прятаться ещё лучше.
«В каждой ситуации всё индивидуально. Родитель несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, поэтому пока ребёнок несовершеннолетний, контроль должен быть. Но как именно он будет осуществляться — другой вопрос. Обыски и проверки должны быть аккуратными и тактичными, иначе они разрушат доверие, которое в подростковом возрасте очень важно сохранять. Спросите себя: найдя вейп в комнате и наказав ребёнка, бросит ли он? Конечно, нет. Он просто будет сильнее прятаться и хитрее искать деньги на покупку. Важно понимать, что вейп — это "костыль". Благодаря ему подросток что‑то получает: например, признание среди сверстников или способ расслабиться и снизить тревогу. Лучшее, что можно сделать, — дать ребёнку опору и альтернативу. Работа с психологом поможет ему сформировать адекватную самооценку, стать увереннее и научиться экологичным, социально приемлемым способам справляться со своими эмоциями», — добавила эксперт.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сказал НСН, что «вейп-ассоциированное поражение лёгких» развивается стремительно — быстрее, чем любая патология при обычном курении, и врачи ещё только учатся распознавать эту болезнь.
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