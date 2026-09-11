Разговоры о рисках курения или употребления алкогольных напитков можно и нужно вести с самого раннего возраста, встраивая их в обычные бытовые ситуации, сказала НСН детский психолог Елена Бурьева.

Курение вейпа довело 16-летнего подростка до реанимации и двустороннего поражения лёгких. Сначала он пришел к врачам в Кузбассе с пневмонией, но вредную привычку отрицал. А через месяц попал в больницу снова — уровень насыщенности крови кислородом составлял 65% при норме в 95-100%. Врачи провели исследования, где и обнаружили двустороннее поражение лёгких. В итоге подросток признался, что «парит» уже два года. Диагноз «вейп-ассоциированное заболевание лёгких» у ребёнка в Кемерово установили впервые. Бурьева объяснила, как устроена логика подростка, почему он скрывает правду и какие слова способны разрушить доверие за одну фразу.