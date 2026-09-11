Минобороны: Средства ПВО за день сбили 67 украинских БПЛА
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Соответствующие данные приведены в официальной сводке Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, перехваты проходили в течение дня с восьми утра до восьми вечера по московскому времени. Атаки дронов отражались над акваторией Черного моря и над территориями 11 российских регионов.
Системы ПВО зафиксировали и ликвидировали беспилотники в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской и Тульской областей. Также ударам подверглись Пермский край, Удмуртская Республика и Республика Крым.
Утром 11 сентября в Минобороны сообщили, что над Россией в ночное время суток средства ПВО уничтожили 777 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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