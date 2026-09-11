Минобороны: Средства ПВО за день сбили 67 украинских БПЛА

По информации военного ведомства, перехваты проходили в течение дня с восьми утра до восьми вечера по московскому времени. Атаки дронов отражались над акваторией Черного моря и над территориями 11 российских регионов.

Системы ПВО зафиксировали и ликвидировали беспилотники в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской и Тульской областей. Также ударам подверглись Пермский край, Удмуртская Республика и Республика Крым.

Утром 11 сентября в Минобороны сообщили, что над Россией в ночное время суток средства ПВО уничтожили 777 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

