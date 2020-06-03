В ВОЗ заявили о «явной угрозе» второй волны эпидемии коронавируса
3 июня 202012:18
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об угрозе второй волны коронавируса. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. По его словам, «явная угроза» имеется из-за того, что все больше стран снимают ранее введенные ограничения, передает РИА Новости. При этом по-прежнему нет ни вакцины, ни лекарства от ковид.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru