В ВОЗ заявили о «явной угрозе» второй волны эпидемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об угрозе второй волны коронавируса. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. По его словам, «явная угроза» имеется из-за того, что все больше стран снимают ранее введенные ограничения, передает РИА Новости. При этом по-прежнему нет ни вакцины, ни лекарства от ковид.