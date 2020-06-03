В ВОЗ заявили о «явной угрозе» второй волны эпидемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об угрозе второй волны коронавируса. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. По его словам, «явная угроза» имеется из-за того, что все больше стран снимают ранее введенные ограничения, передает РИА Новости. При этом по-прежнему нет ни вакцины, ни лекарства от ковид.

Геннадий Онищенко назвал эпидситуацию в мире далекой от стабильной

Однако, по словам Клюге, вторая волна не является неизбежной, отмечает RT.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН заявил в среду, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность. По его мнению, она далека от стабилизации.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусПандемияВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры