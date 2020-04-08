Эпидемии коронавируса предрекли конец к концу апреля

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России может выйти на пик уже через 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время, а затем начнет нисходить на нет. При этом на спад распространение инфекции пойдёт только в июне, сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию можно будет и раньше.

«Пик может длиться очень долго, смотря, что считать пиком. Если считать до того момента, когда начнёт снижаться количество заражённых людей, то может и месяц продлится. А выход на пик, действительно, может быть уже через две недели. Но пик переваливается и после этого идёт спад. Я думаю, что эпидемия будет остановлена уже к концу апреля или в первых числах мая», - сообщил вирусолог.

По состоянию на 8 апреля, в России зарегистрировано 8672 случая заболевания, из них 1175 только за последние сутки. Всего выздоровело 580 человек, умерло 63 человека. При этом очагом эпидемии остаётся европейская часть России. Так в Москве зарегистрирован 5841 случай, в Московской области – 549, а в Санкт-Петербурге – 329. Это самые большие показатели по России, опубликованные на стопкоронавирус.рф.

