Путин пошутил о коронавирусе: « Мы теперь все — вирусологи»
Президент России Владимир Путин, обращаясь к экспертам по вирусологии и эпидемиологии на совещании во вторник, пошутил по поводу разнообразия прогнозов и оценок насчёт ситуации с коронавирусом Covid-2019.
«Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
В то же время подчеркнул, что ему крайне важно услышать мнение истинных специалистов, на мнениях которых органы власти принимают решения по мерам противодействия инфекции.
Путин подчеркнул, что все принимаемые решения должны быть «соразмерны угрозе и адекватны ситуации». Он упомянул и о том, что в ситуации с вынужденными нерабочими неделями важно обеспечить условия для быстрого восстановления экономической активности.
Ранее по поручению Путина весь апрель был объявлен нерабочим.
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