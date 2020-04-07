Вирусолог: Число заболевших в России будет расти ещё неделю

Наблюдающийся в России прирост новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019 — не взрывной, и в ближайшие дни будет продолжаться. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Тимур Пестерев, сообщает Ura.ru.

По его оценке, Россия продолжает двигаться в сторону пика заболеваемости. Этот процесс продолжится на этой и на следующей неделе, и в течение этой недели цифры будут расти, отметил Пестерев. Затем пик будет пройден, и статистика пойдет на спад, прогнозирует вирусолог.

За минувшие сутки в России был зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения — 1154 человека. На данный момент известно о почти 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом в нашей стране.

