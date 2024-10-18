«Профилактика деменции»: В киберспорте указали на полезные свойства видеоигр

А вот завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская отметила, что результаты такого же исследования в России отличались бы от результатов зарубежных коллег.

«Это дорогостоящее исследования, оно не может быть просто инициативным, то есть должен быть заказчик. В тех странах, где идет научная проработка разных социальных и, прежде всего, экономических вопросов, такие исследования имеют заказчика. У нас такие исследования никто не проводил, хотя нашему университету это было бы, конечно, интересно. У нас есть кадры для проведения подобных заданий, но нет заказчика таких исследований. Результаты у нас бы отличались. Если перевести вот эту сумму из результатов исследования на российскую зарплату, то получилось бы 50 тысяч в месяц. Во многих регионах это существенная сумма», - заключила эксперт.

Ранее заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов в эфире НСН заявлял, что увлечение компьютерными играми не всегда ведет к повышенной зарплате в будущем, и для кого-то это увлечение может стать зависимостью.

