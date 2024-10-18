«Профилактика деменции»: В киберспорте указали на полезные свойства видеоигр
Видеоигры способствуют улучшению когнитивной способности, развиваются моторные способности, мелкая моторика, скорость простой и сложной реакции, сказал НСН Михаил Новоселов.
Компьютерные игры способствуют развитию как у детей, так и у взрослых многих полезных навыков, сказал в эфире НСН заведующий кафедрой теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий РУС «ГЦОЛИФК», кандидат педагогических наук Михаил Новоселов.
Новое исследование американских ученых показало, как увлечение видеоиграми в детстве увеличивает доход в будущем — геймеры на 71% чаще получают повышение на работе и в среднем зарабатывают на 537 тысяч рублей в год больше, так как игры в детстве помогают развивать навыки командной работы, принятия решений и стратегическое мышление. Новоселов отметил, что компьютерные игры улучшают навыки у ребенка, что в будущем может помочь в карьерном росте.
«Научные наблюдения в целом подтверждают выводы американских исследователей. Действительно, системные занятия компьютерным спортом способствуют улучшению когнитивной способности, развиваются моторные способности, мелкая моторика, скорость простой и сложной реакции. Кроме того, видеоигры в командном режиме позволяет прокачивать навыки командного взаимодействия, общения. Эти гибкие навыки, именуемые часто soft skills, широко востребованы многих сферах деятельности и могут помочь человеку стать более социально успешным», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко указал на то, что видеоигры помогают развивать когнитивные способности и сенсомоторные навыки.
«Согласно моей гипотезе, регулярные занятия видеоиграми по определенной системе — оптимальный способ развить у молодых людей когнитивные способности. Поскольку, уделяя систематически время определенным видеоиграм, можно приобрести метапредметные компетенции, в том числе повысить скорость обработки информации и принятия решений. Все это улучшает когнитивные способности и сенсомоторные навыки. Эксперименты показали, что в определенные промежутки времени у игроков в некоторые видеоигры растет скорость прохождения мозговых сигналов. Кроме того, видеоигры способствуют концентрации на задаче, самодисциплине и эффективным коммуникациям внутри команды. Видеоигры полезны не только для молодых. С помощью компьютерных игр можно, например, профилактировать деменцию», - подчеркнул Горбаченко в беседе с НСН.
А вот завкафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская отметила, что результаты такого же исследования в России отличались бы от результатов зарубежных коллег.
«Это дорогостоящее исследования, оно не может быть просто инициативным, то есть должен быть заказчик. В тех странах, где идет научная проработка разных социальных и, прежде всего, экономических вопросов, такие исследования имеют заказчика. У нас такие исследования никто не проводил, хотя нашему университету это было бы, конечно, интересно. У нас есть кадры для проведения подобных заданий, но нет заказчика таких исследований. Результаты у нас бы отличались. Если перевести вот эту сумму из результатов исследования на российскую зарплату, то получилось бы 50 тысяч в месяц. Во многих регионах это существенная сумма», - заключила эксперт.
Ранее заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов в эфире НСН заявлял, что увлечение компьютерными играми не всегда ведет к повышенной зарплате в будущем, и для кого-то это увлечение может стать зависимостью.
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