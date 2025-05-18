Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL по Counter-Strike 2

Финал киберспортивного турнира с призовым фондом 625 тысяч долларов прошел в Астане на хоккейном стадионе «Барыс Арена». Российская команда Team Spirit одержала победу над датским коллективом Astralis со счетом 3:1 по картам.

За первое место Team Spirit получили 200 тысяч долларов, второй результат принес Astralis 93,75 тысячи долларов, а бронзовый призер Aurora Gaming заработали 75 тысяч долларов.

В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все - Россия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).

Данил donk Крышковец также получил титул как самый ценный участник (MVP) турнира PGL Astana 2025. Это восьмая медаль MVP в его карьере.

Ранее donk был признан лучшим игроком в Counter-Strike 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

