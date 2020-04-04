Эксперт отметил готовность технической инфраструктуры столицы к внедрению умной системы контроля за режимом самоизоляции

В Москве идет этап активного тестирования системы контроля за режимом самоизоляции. Об рассказал председатель комитета по IT Московского отделения «Деловой России», разработчик облачных хранилищ Никита Северинов.

«Техническая инфраструктура столицы имеет в себе целый комплекс программно-аппаратных решений: система видеонаблюдения, геопозиционирование по базовым станциям. Все это в комплексе помогает создать умную систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. Думаю, сейчас идет активный процесс тестирования системы», - пояснил он агентству городских новостей «Москва».

Ранее НСН писала, что технические возможности столицы адаптированы и подготовлены для запуска умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции, которую применят при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.

НСН разъясняла, почему иск против камер с распознаванием лиц обречен. Ни одна спецслужба ни одной страны мира не откажется от передовых технологий, так облегчающих ее работу. Большой брат знает о нас почти всё. Недалек тот день, когда технология распознавания лиц появится в очках для полицейских, как в фантастических романах Вадима Панова (постоянный участник проекта «Авторские новости от НСН»). И нам останется сказать спасибо, что нас не видят хотя бы в собственном доме. Хотя и это уже под вопросом.

