Большой брат видит вас. Почему иск против камер с распознаванием лиц обречен

В ответчиках – МВД, Роскомнадзор и городской департамент информационных технологий. «Конституция запрещает вмешательство в личную жизнь, если только по этому поводу нет решения суда и человек не находится в базе преступников или подозреваемых. К тому же, у нас есть закон о защите персональных данных, из которого следует, что мы должны дать согласие на сбор своих персональных данных, а наше лицо — это наши данные, - пояснила РБК свои резоны истица. - Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых», - указала она. К тому же, по ее словам, личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников: «Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», - сказала подательница иска. А подтолкнуло ее к этому рассмотрение в суде дела в отношении нее в связи с одиночным пикетом около Госдумы. Суд изучил запись камеры видеонаблюдения, изображение было увеличено в 32 раза с фиксацией на лице заявительницы, что может говорить о применении технологии распознавания лиц.

За новые технологии вступились в Кремле:

«Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран... Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но и без этого комментария Кремля истица и ее адвокат отдавали отчет в отсутствии судебной перспективы. Как заявил юрист, представляющий интересы истицы, Саркис Дарбинян, он и его доверительница «намерены пройти все судебные национальные инстанции и переместить в ЕСПЧ, в ООН».

Добавим, не стоит строить иллюзий и относительно успеха в международных судах. Ни одна спецслужба ни одной страны мира не откажется от передовых технологий, так облегчающих ее работу, о которой говорил Дмитрий Песков. Большой брат знает о нас почти всё. Недалек тот день, когда технология распознавания лиц появится в очках для полицейских, как в фантастических романах Вадима Панова (постоянный участник проекта «Авторские новости от НСН»). И нам останется сказать спасибо, что нас не видят хотя бы в собственном доме. Хотя и это уже под вопросом.

