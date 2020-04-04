Москва технически готова к умному контролю соблюдения самоизоляции
В столице всю техническую инфраструктуру подготовили к подключению умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции, сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.
Система контроля начнет работать при ухудшении эпидситуации в Москве после принятия соответствующего нормативного акта столичным правительством, говорится на официальном сайте мэра столицы. Тогда москвичи получат специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу.
Код потребуется для перемещений по городу пешком и в личном автомобиле. Для этого уведомить город о своем маршруте. Код не потребуется, если нужно будет вынести мусор или выгулять питомца.
«Жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости — в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Получить код москвичи смогут в личном кабинете на портале mos. ru. Комбинация букв и цифр, которую можно сохранить на телефон или распечатать, придет на e-mail. Также жители столицы, которые не могут пользоваться ресурсами mos. ru, смогут получить код с помощью телефона.
Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности.
Напомним, что аналогичные системы сегодня заработали во многих странах, в том числе Индии, Великобритании, а также Татарстане. Кроме того, 2 апреля систему контроля за соблюдением самоизоляции при помощи QR-кодов ввели в Нижегородской области.
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