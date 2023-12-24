Эксгибиционизм или акция «пятой колонны»? Ивлеева и участники извиняются за «голую» вечеринку
«Голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой в России расценивают, с одной стороны, как хулигантство, с другой – как провокационную политическую акцию.
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку, которую организовала в Москве с участием других знаменитостей. По этому поводу она опубликовала видеообращение в своем Instagram* (*соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).
Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Алена Водонаева, сама Ивлеева и многие другие гости вечеринки предстали перед шокированной страной в полупрозрачном нижнем белье, правда, до уровня рэпера Vacio (Николая Васильева) слегка не дотянули.Фото с вечеринки разлетелись по соцсетям.
Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», - сообщил парламентарий.
Хинштейн выразил надежду, что МВД возбудит административные дела. По его словам, правоприменение в этом вопросе четко разделено: онлайн является зоной ответственности Роскомнадзора, офлайн — полиции.
Лефортовский суд Москвы 22 декабря арестовал участника скандальной вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева) на 15 суток и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей за появление на вечеринке в «Мутаборе» практически в голом виде, сообщает «Радиоточка НСН».
Васильев принес извинения и заявил, что не собирался никого оскорбить. Видео опубликовало агентство РИА Новости.
«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», - сказал музыкант.
Васильев отметил, что собирался удивить публику на закрытом мероприятии. При этом рэпер утверждает, что не знал людей, с которыми оказался на видео.
Также музыкант заверил, что не хотел пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.
Публикация полуобнаженных фото гостями вечеринки блогера Насти Ивлеевой является следствием их латентного эксгибиционизма, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
«Есть люди "официальные", которые однозначно должны вести себя прилично и быть для всех примером, а есть те, у кого где-то внутри желание жить напоказ. По факту это скрытый латентный эксгибиционизм. Выплески такой энергии должны где-то случаться... Реакция может быть любая, но такие вечеринки должны быть закрытыми, не для всех. Тут победил их актерский размахай-эксгибиционизм, чтобы показать эти фото всем», - сказала Варра.
Вечеринку раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов.
Политолог Сергей Марков также прокомментировал «голую « вечеринку Ивлеевой. Как политическое событие. Марков считает, что вечеринка была организована «пятой колонной».
«Мне объяснили, что «голая» вечеринка организована иностранными агентами и имела политическую цель - показать российскому обществу, что те, кто презирает СВО, - они наверху и неприкасаемые, и вот они на тв, на всех «Голубых Огоньках» и поэтому - смиритесь с будущей капитуляцией России перед Западом. И это ещё и попытка подорвать избирательную кампанию Путина, показав, что якобы вокруг него слишком много предателей», – написал он в Telegram 24 декабря, в субботу.
Скандальную вечеринку в «Мутаборе» организовала блогер Анастасия Ивлеева. Гости мероприятия были в полуобнаженном виде.
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