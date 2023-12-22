«Отвратный пранк»: Рэпер Джиган раскритиковал вечеринку Ивлеевой
Российский рэпер Джиган раскритиковал «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, которая на неделе прошла в московском клубе «Мутабор», сообщает Telegram-канал Super.ru.
«Мероприятие отвратное, какой-то пранк», — отметил он.
По словам артиста, который в этот вечер также присутствовал в клубе, он быстро покинул вечеринку, поскольку ему не понравились место и публика. Судя по кадрам с вечера, Джиган нарушил дресс-код, появившись в «Мутаборе» в спортивном костюме.
После вечеринки представители общественных организаций обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также попросил надзорное ведомство проверить блогера на неуплату налогов.
Ранее в поддержку Ивлеевой выступила журналист и телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru