«Отвратный пранк»: Рэпер Джиган раскритиковал вечеринку Ивлеевой

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк», — отметил он.

По словам артиста, который в этот вечер также присутствовал в клубе, он быстро покинул вечеринку, поскольку ему не понравились место и публика. Судя по кадрам с вечера, Джиган нарушил дресс-код, появившись в «Мутаборе» в спортивном костюме.

После вечеринки представители общественных организаций обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также попросил надзорное ведомство проверить блогера на неуплату налогов.

Ранее в поддержку Ивлеевой выступила журналист и телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», сообщает «Радиоточка НСН».

