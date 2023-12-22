Гостя вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

Как пишет Telegram-канал Baza, музыканта, пришедшего в клуб «Мутабор» в одном носке, Лефортовский суд Москвы арестовал по статье «мелкое хулиганство».

Кроме того, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

«Спортом позанимаюсь, книги почитаю, всем пис», - написал Vacio в своих соцсетях.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев обратился в адрес руководства Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфира государственных телеканалов знаменитостей, которые участвовали в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

