Гостя вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

Рэпер Vacio (Николай Васильев), ставший одним из гостей нашумевшей «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, был арестован на 15 суток.

Собчак встала на защиту участников вечеринки Ивлеевой

Как пишет Telegram-канал Baza, музыканта, пришедшего в клуб «Мутабор» в одном носке, Лефортовский суд Москвы арестовал по статье «мелкое хулиганство».

Кроме того, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

«Спортом позанимаюсь, книги почитаю, всем пис», - написал Vacio в своих соцсетях.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев обратился в адрес руководства Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфира государственных телеканалов знаменитостей, которые участвовали в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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