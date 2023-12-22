Гостя вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток
Рэпер Vacio (Николай Васильев), ставший одним из гостей нашумевшей «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, был арестован на 15 суток.
Как пишет Telegram-канал Baza, музыканта, пришедшего в клуб «Мутабор» в одном носке, Лефортовский суд Москвы арестовал по статье «мелкое хулиганство».
Кроме того, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
«Спортом позанимаюсь, книги почитаю, всем пис», - написал Vacio в своих соцсетях.
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев обратился в адрес руководства Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфира государственных телеканалов знаменитостей, которые участвовали в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru