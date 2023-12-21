СМИ: Генпрокуратура проверит Ивлееву на неуплату налогов

По информации издания, Бородин просит надзорное ведомство проверить достоверность доходов Ивлеевой и их соответствие уплаченным налогам. Речь идет о периоде с 1 декабря 2020 года.

Отмечается, что интерес к уплаченным налогам возник после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей.

В четверг, 21 декабря, в московском ночном клубе «Мутабор» прошла скандальная «голая» вечеринка. Блогер надела полупрозрачное мини-платье поверх кружевного белья. Появившиеся в соцсетях видео вызвали негодование пользователей.

Общественники назвали вечеринку «чертовщиной» и заявили, что подобное мероприятие недопустимо во время проведения спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

