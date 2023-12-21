СМИ: Генпрокуратура проверит Ивлееву на неуплату налогов
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на неуплату налогов, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, Бородин просит надзорное ведомство проверить достоверность доходов Ивлеевой и их соответствие уплаченным налогам. Речь идет о периоде с 1 декабря 2020 года.
Отмечается, что интерес к уплаченным налогам возник после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей.
В четверг, 21 декабря, в московском ночном клубе «Мутабор» прошла скандальная «голая» вечеринка. Блогер надела полупрозрачное мини-платье поверх кружевного белья. Появившиеся в соцсетях видео вызвали негодование пользователей.
Общественники назвали вечеринку «чертовщиной» и заявили, что подобное мероприятие недопустимо во время проведения спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru