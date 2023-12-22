Депутат Гусев призвал убрать с телеэкранов участников «голой» вечеринки Ивлеевой
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев обратился в адрес руководства Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфира государственных телеканалов знаменитостей, которые участвовали в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Life.ru.
В тексте обращений Гусев отметил, что лица, которые присутствовали на вечеринке, публично демонстрировали неподобающее поведение. В то же время, указал Гусев, для ряда россиян они являются образцом для подражания и кумирами.
Депутат призвал телеканалы удалить этих звезд эстрады из титров и эфира. По его словам, в отснятых программах можно использовать замену изображения и голоса в случае отсутствия возможности удалить их.
Ранее, 21 декабря, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале осудила «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. По ее словам, проводить такие мероприятия в время спецоперации – цинично, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru