Депутат Гусев призвал убрать с телеэкранов участников «голой» вечеринки Ивлеевой

В тексте обращений Гусев отметил, что лица, которые присутствовали на вечеринке, публично демонстрировали неподобающее поведение. В то же время, указал Гусев, для ряда россиян они являются образцом для подражания и кумирами.

Депутат призвал телеканалы удалить этих звезд эстрады из титров и эфира. По его словам, в отснятых программах можно использовать замену изображения и голоса в случае отсутствия возможности удалить их.

Ранее, 21 декабря, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале осудила «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой. По ее словам, проводить такие мероприятия в время спецоперации – цинично, передает «Радиоточка НСН».

