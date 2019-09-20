Устинов: Свободен, но виновен

В начале недели Павлу Устинову был вынесен приговор по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве. «Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились», - огласила сегодняшнее решение судья. С ходатайством освободить актера из СИЗО выступила Генеральная прокуратура, а до этого прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд представление об изменении меры пресечения Павлу Устинову по ходатайству его нового адвоката Анатолия Кучерены. Устинов участвовал в заседании по видеосвязи и заверил, что не намерен скрываться или препятствовать процессу.

Жалоба на сам приговор будет рассмотрена 26 сентября. Помимо адвоката, приговор обжаловала и Генпрокуратура. Она не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий. В то же время, приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости, - полагает надзорное ведомство. Генпрокуратура просит назначить Устинову приговор, не связанный с лишением свободы.

Приговор Устинову будет отменен, либо наказание будет переведено в условное, - считает зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров. По его словам, которые приводит «Интерфакс»,

«Совет приветствует освобождение под подписку о невыезде Устинова. В целом судебная система в очередной раз продемонстрировала свою полную некомпетентность и профнепригодность, приговорив его в первой инстанции к такому наказанию», - заявил Бобров.

Он рассказал, что на одном из совещаний в СПЧ его «коллеги сошлись во мнении, что судебная система представляет собой сейчас довольно разнузданное зрелище, нужно кардинально ее менять, чем быстрее, тем лучше». На ближайшем заседании СПЧ намерен обсудить с президентом России изменение судебной системы страны, - рассказал собеседник агентства.

Судя по всему, прав окажется глава Росгвардии Виктор Золотов, который накануне высказался за вынесение Павлу Устинову приговора в виде года условно. Неважно, что вроде бы и не за что. Во-первых, оправдательных приговоров в стране выносится чуть больше двух десятых процента от общей массы. А во-вторых, оправдательный вердикт от вышестоящей инстанции чреват уже для районного судьи, «влепившего» актеру 3,5 года колонии, санкцией статьи 305-й Уголовного кодекса РФ. По ней только штраф за вынесение заведомо неправосудного решения исчисляется тремя сотнями тысяч рублей, а вынесение незаконного приговора к лишению свободы «тянет» на срок от трех до десяти лет. Вы когда-нибудь слышали о привлечении российского судьи по такой статье? Это как с погодными аномалиями – «старожилы не упомнят».



