Более 500 казачек принимают участие в СВО
Женщины-казачки на фронте управляют беспилотниками, а также работают медиками и поварами, рассказал НСН заместитель атамана Игорь Кочубеев. По неофициальным данным, в спецоперации принимают участие от 350 до 900 казачек.
Образ казачки исторически ассоциируется с верной женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой, они испокон веков являлись образцом верности и женственности. И сегодня, когда мужья воюют, казачки не стоят в стороне - одни трудятся во благо фронта, поддерживая бойцов, а другие и вовсе отправились «за ленточку» с оружием в руках.
Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев заявил НСН, что в основном женщины-казачки на фронте работают медиками и поварами, однако есть исключения из правил.
«В зоне специальной военной операции казачки в большинстве случаев представлены гражданскими специальностями. Они работают, например, медиками или поварами, которые очень нужны в воинских подразделениях. Однако бывают и исключения. Мне известны примеры, когда женщины занимаются управлением беспилотниками. На сегодняшний день российское казачество в зоне спецоперации представлено 27 добровольческими подразделениями. По неофициальным данным, около 2-5% личного состава в разных казачьих подразделениях составляют женщины», - сказал собеседник НСН.
Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявлял НСН, что свыше 18 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине. Выходит, что среди них от 350 до 900 женщин-казачек. Кочубеев считает, что в таких женщинах и девушках отчетливо виден казачий стержень, который они унаследовали от отцов.
«Общаясь с такими девушками, женщинами, убеждаешься, что в них есть глубинный, серьезный казачий стержень, который, вероятно, был унаследован от отцов и дедов. У представительниц женского пола ярко выражен казачий характер», - подчеркнул Кочубеев.
Но не только на фронте казачки помогают российских бойцам. Так, жена атамана Красненского хуторского казачьего общества Крымского РКО Светлана Салата (на фото ниже) уже более двух лет является волонтером группы «Рука помощи». Она шьет для прифронтовых госпиталей одежду специального кроя, изготавливает бандажи на руки, а к холодному сезону вяжет теплые шерстяные носки для бойцов. На фронте сейчас находятся два внучатых племянника женщины.
«Я считаю, что в такое сложное время невозможно оставаться в стороне. Самое страшное - это равнодушие, бездействие. Если хоть чем-то можешь помочь нашим бойцам, то это просто необходимо сделать», - призналась НСН Салата.
В свою очередь вдова казака Любовь Саянова (на фото ниже) занимается сбором гуманитарной помощи для отправки «за ленточку». Она вместе с другими неравнодушными женщинами шьет вещи для бойцов, делает закатки, стирает постельное белье для госпиталей. По ее словам, отправляя новый гуманитарный груз, она думает о том, чтобы от гостинцев раненные быстрее поправлялись. Лучшим подарком на 8 марта Саянова назвала победу.
Мать шести детей и бабушка двенадцати внуков казачка Светлана Касимова (на фото ниже) из села Натырбово активно поддерживает фронт, участвуя в добровольческих инициативах. Когда брат Светланы отправился в зону проведения спецоперации, она стала всячески помогать бойцам. Например, по просьбе казаков Кошехабльского районного казачьего общества разработала рецепты сублимированного супа. Светлана Касимова также стала активисткой добровольческой группы «Добрые сердца» и занялась плетением маскировочных сетей. В 2024 году ее заслуги были отмечены медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».
Казачка из Гулькевичского районного казачьего общества Елена Полтанова была награждена медалью «Волонтеру России» Минобороны (на фото ниже). Казачка оказывает большую поддержку фронту, участвуя в сборе гуманитарной помощи для бойцов и выступая в госпиталях. Ее деятельность была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями командиров подразделений.
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