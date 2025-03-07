Более 500 казачек принимают участие в СВО

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявлял НСН, что свыше 18 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине. Выходит, что среди них от 350 до 900 женщин-казачек. Кочубеев считает, что в таких женщинах и девушках отчетливо виден казачий стержень, который они унаследовали от отцов.

«Общаясь с такими девушками, женщинами, убеждаешься, что в них есть глубинный, серьезный казачий стержень, который, вероятно, был унаследован от отцов и дедов. У представительниц женского пола ярко выражен казачий характер», - подчеркнул Кочубеев.



Но не только на фронте казачки помогают российских бойцам. Так, жена атамана Красненского хуторского казачьего общества Крымского РКО Светлана Салата (на фото ниже) уже более двух лет является волонтером группы «Рука помощи». Она шьет для прифронтовых госпиталей одежду специального кроя, изготавливает бандажи на руки, а к холодному сезону вяжет теплые шерстяные носки для бойцов. На фронте сейчас находятся два внучатых племянника женщины.

«Я считаю, что в такое сложное время невозможно оставаться в стороне. Самое страшное - это равнодушие, бездействие. Если хоть чем-то можешь помочь нашим бойцам, то это просто необходимо сделать», - призналась НСН Салата.