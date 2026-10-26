СМИ: США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН
Администрация президента США полагает, что бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан был бы подходящим кандидатом на должность генерального секретаря ООН, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Вашингтон хотел бы вступления Орбана в борьбу за должность главы всемирной организации и считает, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой России и Китая. У бывшего премьера есть возможность обеспечить себе поддержку 10 из 15 членов Совета Безопасности, причем около восьми голосов из них можно будет добиться без проблем.
Вопрос в том, насколько готовы будут выступить против мнения большинства Великобритания и Франция. Газета отмечает, что Орбан придерживается «правильной идеологии» и умеет руководить в условиях враждебной обстановки.
Ранее кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры Москвы и Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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