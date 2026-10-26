По данным издания, Вашингтон хотел бы вступления Орбана в борьбу за должность главы всемирной организации и считает, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой России и Китая. У бывшего премьера есть возможность обеспечить себе поддержку 10 из 15 членов Совета Безопасности, причем около восьми голосов из них можно будет добиться без проблем.

Вопрос в том, насколько готовы будут выступить против мнения большинства Великобритания и Франция. Газета отмечает, что Орбан придерживается «правильной идеологии» и умеет руководить в условиях враждебной обстановки.

Ранее кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры Москвы и Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

