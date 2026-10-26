Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Барселоной»

Встреча закончилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметился Килиан Мбаппе (41-я и 87-я минуты). У соперников отличился Рафинья (61). Мбаппе довел количество голов за «Реал» до ста. Он стал 24-м игроком в истории клуба, который достиг этой отметки.

Несмотря на поражение, «Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании с 27 очками. «Реал» занимает третье место, набрав 24 балла.

В следующем туре «Барселона» будет играть с «Алавесом» 31 октября. «Реал» 1 ноября сыграет в гостях против «Расинга».

Ранее Мбаппе получил травму в игре за сборную Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

