Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны
Франция намерена продолжать курс на развитие своих вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кандидата в президенты республики от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
По ее словам, при этом Париж не отправит своих военнослужащих для участия в чужих войнах. «Я заявляю, что мы не пошлем наших молодых людей на смерть в опрометчивых или безответственных военных авантюрах», - заявила она.
Политик указала, что в случае своей победы на выборах продолжит укреплять обороноспособность страны, а защита от внешних угроз «останется одной из главных задач». Ле Пен хочет сделать «Францию нацией мира». «Потому что на протяжении нашей истории пролилось слишком много французской крови», - отметила политик.
Ранее стало известно, что на Украине и Европе чиновники готовят последний пакет санкций против России перед президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года и прорабатывают сценарии на случай, если Марин Ле Пен одержит победу и ослабит поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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