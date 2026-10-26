Трамп: Сделку по «Лукойлу» рано или поздно заключат

Главу государства попросили оценить перспективы заключения сделки с РФ по продаже активов «Лукойла», а также достижения договоренностей в сфере добычи газа на Аляске.

«Мы не допустим, чтобы нефтедобывающая отрасль оставалась в заложниках из-за того, что уже должно было быть урегулировано», - заявил президент США. По его словам, «это не должно было начаться». Трамп отметил, что имеется в виду кризис вокруг Украины.

Ранее стало известно, что миллиардер из США планирует купить зарубежные активы «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

