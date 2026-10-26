Лула да Силва лидирует на выборах после обработки более 60% голосов
Действующий лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занимает первое место во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС.
Он увеличил отрыв от кандидата правой оппозиции Флавиу Болсонару. Таковы данные обработки 60,85% протоколов. Глава государства набирает 50,55% голосов. Его оппонент получает 49,45%.
До этого в ходе подсчета Болсонару временно выходил вперед, однако затем Лула да Силва вернул себе лидерство и начал постепенно наращивать преимущество.
Ранее в Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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