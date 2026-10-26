Лула да Силва лидирует на выборах после обработки более 60% голосов

Действующий лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занимает первое место во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС.

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Он увеличил отрыв от кандидата правой оппозиции Флавиу Болсонару. Таковы данные обработки 60,85% протоколов. Глава государства набирает 50,55% голосов. Его оппонент получает 49,45%.

До этого в ходе подсчета Болсонару временно выходил вперед, однако затем Лула да Силва вернул себе лидерство и начал постепенно наращивать преимущество.

Ранее в Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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