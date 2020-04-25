Экс-глава СПЧ назвал источник оплаты труда «новых безработных» на дачах у пожилых

Экс-глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов в эфире НСН объяснил, как регулировать движение дачников, и кто оплатит «новым безработным» их труд на дачах у пенсионеров.

Режим самоизоляции можно ослабить, предусмотрев специальные разовые пропуска для поездок на дачные участки и на прогулки для пожилых людей. Об этом заявила зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора, передаёт РИА Новости.

Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.

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Бывший глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов в эфире НСН подтвердил, что предложение зампреда СПЧ Ирины Киркоры о разрешении поездок на дачу касается только владельцев личных автомобилей, и назвал систему, с помощью которой можно регулировать транспортные потоки за город.

«Речь может идти только о личных автомобилях на условии, что в этом автомобиле могут находиться только те люди, которые проживают совместно. Это во-первых. Во-вторых, в Москве, Московской области существует система разовых пропусков, которая позволяет тем же пожилым людям поехать в какой-то день на дачу. Два раза в неделю такие пропуска возможны. Ничего дополнительно изобретать не нужно. Эта система вводится в двух десятках регионов России. Так что, я считаю, это вполне возможная вещь.

Что касается возможности воспользоваться общественным транспортом, думаю, для пожилых людей это, действительно, крайне опасно – заразиться коронавирусом. Что важнее: поехать на дачу копать картошку или отправиться в больницу с риском получить самые тяжелые осложнения по короновирусу? Думаю, человек предпочтет остаться дома», - заявил правозащитник.

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Федотов также считает, что вопрос оплаты труда новых безработных, которых зампред СПЧ Ирина Киркора предложила привлекать на работу на дачи и огороды к пожилым, можно решить достаточно просто – за счет региональных бюджетов.

«Вопрос об оплате труда новых безработных можно решить за счет бюджета соответствующего субъекта РФ. Но возникает второй вопрос – как не допустить роста заражений. Ведь, чем больше контактов, тем больше заражений, чем меньше – тем быстрее закончится пандемия коронавируса», - напомнил эксперт.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.

«20 процентов москвичей уехали из столицы. Те, кто остался, в большинстве люди дисциплинированные. Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.

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ФОТО: ShutterStock
ТЕГИ:БезработицаМихаил ФедотовСПЧДача
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