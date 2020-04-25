Экс-глава СПЧ назвал источник оплаты труда «новых безработных» на дачах у пожилых

Бывший глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов в эфире НСН подтвердил, что предложение зампреда СПЧ Ирины Киркоры о разрешении поездок на дачу касается только владельцев личных автомобилей, и назвал систему, с помощью которой можно регулировать транспортные потоки за город.

«Речь может идти только о личных автомобилях на условии, что в этом автомобиле могут находиться только те люди, которые проживают совместно. Это во-первых. Во-вторых, в Москве, Московской области существует система разовых пропусков, которая позволяет тем же пожилым людям поехать в какой-то день на дачу. Два раза в неделю такие пропуска возможны. Ничего дополнительно изобретать не нужно. Эта система вводится в двух десятках регионов России. Так что, я считаю, это вполне возможная вещь.

Что касается возможности воспользоваться общественным транспортом, думаю, для пожилых людей это, действительно, крайне опасно – заразиться коронавирусом. Что важнее: поехать на дачу копать картошку или отправиться в больницу с риском получить самые тяжелые осложнения по короновирусу? Думаю, человек предпочтет остаться дома», - заявил правозащитник.