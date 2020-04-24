Первомай, Первомай, сиди дома, не гуляй

Это следует из заявлений целого ряда российских политиков как федерального, так и регионального уровней. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обнадежила тем, что «ограничительные меры будут поэтапно сниматься», но сразу уточнила, что происходить это будет «не сразу и не быстро». Введенные ограничения она назвала «единственным условием, которое позволяет не допустить резкого роста количества заболевших, тем самым обеспечить нормальное медицинское обслуживание граждан и не допустить более широкого распространения коронавируса». Если это заявление главы верхней палаты можно считать «во здравие», то его продолжение, увы, нет: Валентина Матвиенко предупредила, что в текущем году не стоит планировать зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения.

Как всегда, уклончивым ответом на вопрос «доколе» отделался пресс-секретарь президента. Режим самоизоляции будет действовать еще неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении еще есть, - заявил Дмитрий Песков. Между тем, стоит напомнить, что как раз на следующей неделе начинаются майские праздники, в отношении которых остается полная неопределенность, во всяком случае, формально. В этот период львиная часть горожан традиционно устремляется на дачи и садовые участки, которые для многих остаются весомым источником наполнения продуктовой корзины. О необходимости послаблений в режиме изоляции на этот период говорил и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит «Коммерсант», людям нужно дать возможность подышать воздухом, посадить картошку, а в Москве ввести «зеленые пропуска» для утренних пробежек и велопрогулок, и после эксперимента в столице распространить эту практику на другие регионы. Свои предложения СПЧ направит в правительство России на следующей неделе.

Прямо противоположной точки зрения придерживается руководитель Роспотребнадзора: на майские праздники нельзя ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, - заявила Анна Попова. «Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все труды могут пойти насмарку», - заявила глава ведомства. Ей вторит начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков: поводов смягчать «коронавирусные» ограничения в столице на майские праздники нет, так как ежедневный прирост заболеваемости продолжается, - заявил он «Интерфаксу».

Чья позиция в этих условиях возобладает – СПЧ или Роспотребнадзора – догадаться несложно. Так что рассчитывать на массовый выезд на дачи, как в «докоронавирусную эпоху», в эти майские праздники вряд ли стоит. А, если вспомнить рекомендации спикера Совфеда, с которым мы начали, то и после майских…

