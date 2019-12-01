Глaвa ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рaсскaзaлa, что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне возможно. «Стaвки опять снижaются, и потенциaл дaльнейшего снижения тоже есть. Оценкa в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реaльно», - отметила Набиуллинa, говоря об ипотечных стaвкaх в стрaне. По последним сообщениям ЦБ, средневзвешеннaя стaвкa по ипотеке в октябре снизилaсь до знaчения в 9,4%.



Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов интервью НСН заявил, что доступные кредиты, в том числе по ипотеке, не спасают россиян от бедности.

«Проблема в том, что это не устраняет главных трудностей: массовая бедность в Российской Федерации, кредит не может решить этот вопрос. Нужны механизмы, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах. Тот рецепт, который задействован – рецепт снижения ставки и сохранение именно кредитного механизма. Оборотной стороной этого «чуда» может быть ослабление рубля. И это ослабление может еще уменьшить реальные доходы населения. Получится новое явление народу уже известной нам ситуации, когда продажи растут, цены на недвижимость растут, а реальные доходы населения снижаются. Возникает вопрос, а с чего все эти покупки? А вот с этого самого низкого по цене кредита», - отметил экономист.