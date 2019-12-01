Экономисты и банкиры призвали не радоваться снижению ипотечной ставки
Эксперты в эфире НСН рассказали об отрицательных сторонах снижения ставок по ипотечным кредитам.
Глaвa ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рaсскaзaлa, что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне возможно. «Стaвки опять снижaются, и потенциaл дaльнейшего снижения тоже есть. Оценкa в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реaльно», - отметила Набиуллинa, говоря об ипотечных стaвкaх в стрaне. По последним сообщениям ЦБ, средневзвешеннaя стaвкa по ипотеке в октябре снизилaсь до знaчения в 9,4%.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов интервью НСН заявил, что доступные кредиты, в том числе по ипотеке, не спасают россиян от бедности.
«Проблема в том, что это не устраняет главных трудностей: массовая бедность в Российской Федерации, кредит не может решить этот вопрос. Нужны механизмы, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах. Тот рецепт, который задействован – рецепт снижения ставки и сохранение именно кредитного механизма. Оборотной стороной этого «чуда» может быть ослабление рубля. И это ослабление может еще уменьшить реальные доходы населения. Получится новое явление народу уже известной нам ситуации, когда продажи растут, цены на недвижимость растут, а реальные доходы населения снижаются. Возникает вопрос, а с чего все эти покупки? А вот с этого самого низкого по цене кредита», - отметил экономист.
Если кредитный портфель становится неподъемным, в России для отдельных категорий граждан предлагается ввестив с 1 января 2020 года кредитную амнистию в качестве меры по снижению социальной напряженности. Депутат Андрей Анохин предлагает списать с граждан штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН подчеркнул, что банки не должны иметь к этой инициативе никакого отношения. Однако в целом предложение одобрил при условии, что его реализацию возьмёт на себя государство.
«Власти могли бы пойти на это для социально незащищённых слоёв, но потратив свои деньги. Навязывать подобную амнистию банкам — это вне правил игры. Государство должно найти источники для защиты определённых слоёв, поскольку оно не предоставляет людям достаточных условий для заработка, для жизни на должном уровне без кредитов. Люди доведённые до отчаяния — это социальная бомба», — напомнил Тосунян.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил в эфире НСН тренд на уменьшение жилплощади и смену её формата.
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