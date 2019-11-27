Банкиров возмутила идея кредитной амнистии россиян
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН предложил государству взять на себя реализацию инициативы.
Кредитную амнистию предлагают объявить в России с 1 января 2020 года в качестве меры по снижению социальной напряженности. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на документ, поступивший в заксобрание Санкт-Петербурга.
Инициатором нового законопроекта стал депутат Андрей Анохин. Его предложение подразумевает, что с граждан спишут штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН подчеркнул, что банки не должны иметь к этой инициативе никакого отношения.
«Это по своей сути бессмысленно для банков, потому что люди каждый раз будут ждать очередной амнистии. Банки, если пойдут на практическое осуществление амнистию, т.е. сами примут в ней участие, поставят на себе крест», — сказал эксперт.
Однако в целом эту инициативу собеседник НСН одобрил при условии, что её реализацию возьмёт на себя государство.
«Власти могли бы пойти на это для социально незащищённых слоёв, но потратив свои деньги. Навязывать подобную амнистию банкам — это вне правил игры. Государство должно найти источники для защиты определённых слоёв, поскольку оно не предоставляет людям достаточных условий для заработка, для жизни на должном уровне без кредитов. Люди доведённые до отчаяния — это социальная бомба», — напомнил Тосунян.
Ранее в эфире НСН экс – министр экономики Андрей Нечаев поддержал идею о кредитной амнистии россиян. Однако отмена штрафов положение заёмщиков кардинальным образом не изменит, добавил экс-министр.
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