Банкиров возмутила идея кредитной амнистии россиян

Кредитную амнистию предлагают объявить в России с 1 января 2020 года в качестве меры по снижению социальной напряженности. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на документ, поступивший в заксобрание Санкт-Петербурга.

Инициатором нового законопроекта стал депутат Андрей Анохин. Его предложение подразумевает, что с граждан спишут штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.



Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН подчеркнул, что банки не должны иметь к этой инициативе никакого отношения.

«Это по своей сути бессмысленно для банков, потому что люди каждый раз будут ждать очередной амнистии. Банки, если пойдут на практическое осуществление амнистию, т.е. сами примут в ней участие, поставят на себе крест», — сказал эксперт.