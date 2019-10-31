Возвращение к коммунам. Риелторы объяснили появление квартир в 11 кв. метров
Вице-президент Российской гильдии риелторов отметил в эфире НСН тренд на уменьшение жилплощади и смену её формата.
В Москве продают студии площадью всего 11,1 квадратных метра. Такое предложение зафиксировала риелторская компания «Метриум». Стоимость такой жилплощади составляет 3,36 миллиона рублей. Отметим, что ещё семь лет назад минимальная площадь жилья в столице составляла 33 квадратных метра.
Это предложение подтверждает наличие нового тренда на изменение формата стандартного жилья, заметил в эфире НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, новый формат жизнеспособен, если предполагает наличие общественных зон в доме вне квартиры.
«В моём понимании, это всё-таки не квартира, а студия. И это, наверное, не классическое жильё, а апартаменты. С точки зрения спроса, я полагаю, что застройщики его анализируют, чтобы принимать решение об уменьшении площадей. С моей точки зрения, это, безусловно, тренд, он существует, и в основном он есть на тех объектах, где жильё формируется не в классическом формате, когда в квартире есть всё, начиная с кухни, зоны отдыха и так далее. Здесь речь идёт о формате гостиничного номера — спального места с ванной и туалетной комнатами. Всё остальное, как правило, в таких комплексах предусматривается дополнительно. Тогда это может сбалансировать спрос, связанный с уменьшением площадей. То есть, недостаток общественного пространства в квартире компенсируется другими общественными зонами. Если сравнить, то в 30-е годы и в Америке, и в России был такой формат домов-коммун, где какие-то зоны, начиная от мест размещения стиральных машин и заканчивая кинотеатрами, кафе, ресторанами и душевыми, размещались отдельно, вне жилых зон. Такой тренд есть», — подтвердил Апрелев.
Добавим, в обзоре риелторской компании отмечается, что предлагаемая жилплощадь меньше минимального машино-места в столице. Согласно нормам, минимально допустимая площадь машино-места составляет 13,25 квадратных метров.
Кроме того, аналитики зафиксировали рост цен на малогабаритное жильё в Москве. Если в 2012 году студия площадью 29,5 квадратных метра стоила 4,5 миллиона рублей, то к 2019 году цена «своего угла» в 11,1 квадратных метра составила 3,13 миллиона рублей, а самая маленькая однушка (29 кв.м) стала стоить 4,25 миллиона рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В РФ ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
- Аэропорт Екатеринбурга предупредили об угрозе взрыва самолета
- Камеры зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара
- Конгресс перевел в публичную фазу подготовку импичмента Трампа
- Группировка ИГ подтвердила смерть аль-Багдади