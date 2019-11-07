Названы самые закредитованные россияне

Как указывается в исследовании, кредитными картами пользуются 89 процентов россиян со средним доходом, пишет Ura.ru. 22 процента граждан этой категории имеет кредит на автомобиль, а еще 20% - кредит на неотложные нужды.

Ипотеку платят 4,6 процента населения с высоким доходом, 5,1 процента – со средним и 7,9 процента граждан с низким доходом, сообщает RT.

Также в исследовании отмечается, что половина россиян с высокими доходами владеют двумя или более автомобилями, в то время как среди граждан с низким доходом этот показатель равняется 11 процентам.

Ранее в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что кредиты не спасают россиян от бедности. «Проблема в том, что это не устраняет главных трудностей: массовая бедность в Российской Федерации, кредит не может решить этот вопрос. Нужны механизмы, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах. Тот рецепт, который задействован – рецепт снижения ставки и сохранение именно кредитного механизма. Оборотной стороной этого «чуда» может быть ослабление рубля. И это ослабление может еще уменьшить реальные доходы населения. Получится новое явление народу уже известной нам ситуации, когда продажи растут, цены на недвижимость растут, а реальные доходы населения снижаются. Возникает вопрос, а с чего все эти покупки? А вот с этого самого низкого по цене кредита», - отметил экономист.

