Экономист рекомендовал миллиардеру Агаларову не ждать повышения зарплат россиян

Миллиардер и президент российского холдингa по недвижимости Араз Агaлaров возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Об этом он сказал Forbes.

По его мнению, все это говорит о том, что в будущем будет некому продaвать товары и нельзя будет наращивать производство в стрaне. Миллиардер отметил, что жизнь россиян также осложняет и налоговая нагрузка. Он призвал снизить ее, пишет Газета.ру.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН скептически отнесся к предложению миллиардера Араза Агаларова повысить доходы россиян. Эксперт предположил автоматический последующий рост цен на товары и услуги в России. Вместо этого Гринберг напомнил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых.

«Я не придерживаюсь крайне левых, и нелепых императивов, когда эксперты-«государственники» призывают увеличивать денежную массу, чтобы люди стали больше покупать. Наша действительность, в отличие от ситуации в странах Запада, такова, что повышение ликвидности доходов граждан единовременно на значительную величину автоматически приведет к росту цен или покупке иностранной валюты. Похоже, нужно искать баланс.