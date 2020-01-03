Экономист рекомендовал миллиардеру Агаларову не ждать повышения зарплат россиян
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН спрогнозировал реакцию власти на критику миллиардера Агаларова низких доходов россиян.
Миллиардер и президент российского холдингa по недвижимости Араз Агaлaров возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Об этом он сказал Forbes.
По его мнению, все это говорит о том, что в будущем будет некому продaвать товары и нельзя будет наращивать производство в стрaне. Миллиардер отметил, что жизнь россиян также осложняет и налоговая нагрузка. Он призвал снизить ее, пишет Газета.ру.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН скептически отнесся к предложению миллиардера Араза Агаларова повысить доходы россиян. Эксперт предположил автоматический последующий рост цен на товары и услуги в России. Вместо этого Гринберг напомнил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых.
«Я не придерживаюсь крайне левых, и нелепых императивов, когда эксперты-«государственники» призывают увеличивать денежную массу, чтобы люди стали больше покупать. Наша действительность, в отличие от ситуации в странах Запада, такова, что повышение ликвидности доходов граждан единовременно на значительную величину автоматически приведет к росту цен или покупке иностранной валюты. Похоже, нужно искать баланс.
Снижение реальных доходов россиян шестой год подряд – ситуация скандальная. И тогда нечего гордиться низкой инфляцией и высоким уровнем государственных резервов, низким государственным валютным долгом. Все это ничего не значит, если нет роста доходов населения и социального выравнивания. А оно возможно в рамках налогов на личные доходов и бедных, и богатых», - заявил эксперт.
Руслан Гринберг считает, что власти не отреагируют на критику Агаларова, не повысят зарплаты и пенсии российских граждан и не снизят налоговую нагрузку, которая сопоставима по уровню с аналогичными показателями в других странах. Причина – в создании подушки безопасности в связи с антироссийскими санкциями и возможными потерями бюджета от снижения спроса на нефть.
«В моем представлении, власти не будут реагировать на такие призывы (какой сделал миллиардер Агаларов – прим. НСН). Поскольку у них есть установка копить на «черный день». Мне кажется, он уже наступил, но чиновники так не считают в связи с антироссийскими санкциями и возможной рецессией в мировом масштабе. Это автоматически приводит к сокращению спроса на российскую нефть со стороны Китая и США», - отметил экономист.
Эксперт предложил выход из ситуации.
«Надо все-таки начинать тратить накопленные деньги из резервных фондов, но тратить их по-умному – на инфраструктурные проекты. Государство должно их сделать «вкусными» для потенциальных инвесторов. Бизнес у нас не хочет заниматься инвестициями не потому, что у нас высокие налоги и не потому, что недостаточно низка стоимость кредита. Представители бизнеса опасаются, что велик шанс не окупить инвестиции в связи с низким спросом», - считает собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН заявил, что предложение уравнять зарплату депутатов со средней по России может обсуждаться всерьёз.
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