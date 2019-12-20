Делягин назвал бредом данные Росстата о росте доходов россиян
Директор Института проблем глобализации рассказал НСН, что цифры Росстата о реальном росте благосостояния не вызывают доверия.
Росстат уточнил данные по реальным доходам граждан за 2018 год. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ранее ведомство оценивало рост доходов россиян в 0,2%, теперь — в 0,8%. В Росстате пояснили, что пересмотр связан с тем, что изменилась база сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате получилось, что нынешняя оценка оказалась на 0,6 п.п. или в четыре раза выше предыдущей.
Административным бредом назвал такую статистику в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, подсчеты Росстата далека от совершенства и могут выдавать любые цифры, на которые есть запрос.
«Эти цифры находится в рамках статистической погрешности. Так что 0,2 или 0,8 процента – не принципиально. Но, возможно, эта статистика важна с сугубо бюрократической точки зрения. Во-вторых, это хорошая новость, что оказывается, люди живут лучше, чем они думали, пусть даже на чуть-чуть. И, в третьих, это может быть результатом статистических пересчетов. Статистика очень несовершенна, а Росстат осуществил глубокие преобразования статистики, в результате чего никто не знает, что она показывает. И сам Росстат тоже. То есть он фактически разрушил статистическую систему. В этих условиях возможны любые колебания любых показателей. Строго говоря, совершенно не важно, какие цифры он выдает. Но поскольку государство ориентируется на эти данные из разбитого зеркала, то оно может рапортовать, что все значительно лучше, чем вы думали. Это производит впечатление даже не политического, а сугубо административного бреда», — считает экономист.
Делягин подчеркнул, что Росстат увеличивает рост благосостояния граждан на фоне экономического спада.
«Правительство верит этим данным, потому что ему это выгодно. Оно довело нас на ровном месте до экономического спада, ну а статистика показывает нам экономический рост», — добавил Делягин.
В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан, и это нехорошо. По его словам, необходим рост производительности труда и рост ВВП. Нужно поднимать саму экономику, тогда будет рост зарплат и нынешних мер недостаточно, отметил Путин. Он также напомнил, что уровень заработной платы за прошлый год «немножко подрос, немножко растут и реальные доходы, за третий квартал мы это, очевидно, наблюдаем». Борьбу с бедностью президент назвал главным вопросом, который нужно решать в России.
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