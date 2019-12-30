В Госдуме оценили идею уравнять зарплаты депутатов и простых россиян

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране. Об этом он заявил в интервью АГН Москва, подчеркнув, что это будет этичным поступком.

Комментируя предновогоднее заявление коллеги, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН заявил, что история нашей страны уже знает такого рода примеры.

«Когда большевики пришли к власти в 1917 году, было принято решение о том, что заработная плата народного комиссара должна быть не выше, чем заработная плата квалифицированного рабочего. Как историк по образованию хочу сказать, что в тот же период - 1918 год примерно, заработная плата комиссара в Астраханском крае составляла около 900 рублей в месяц. В то время, как заработная плата врача была около полутора тысяч. История нашей страны знает такого рода примеры», — отметил собеседник НСН.

Олег Шеин подчеркнул, что предложение Олега Нилова может обсуждаться. Но, по его словам, не должно быть перекоса в украинскую сторону. Когда речь идёт о символических суммах и в результате мы видим, что парламент носится от одной олигархической партии к другой.