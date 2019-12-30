В Госдуме оценили идею уравнять зарплаты депутатов и простых россиян
Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил НСН, что предложение уравнять зарплату депутатов со средней по России может обсуждаться всерьёз.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране. Об этом он заявил в интервью АГН Москва, подчеркнув, что это будет этичным поступком.
Комментируя предновогоднее заявление коллеги, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН заявил, что история нашей страны уже знает такого рода примеры.
«Когда большевики пришли к власти в 1917 году, было принято решение о том, что заработная плата народного комиссара должна быть не выше, чем заработная плата квалифицированного рабочего. Как историк по образованию хочу сказать, что в тот же период - 1918 год примерно, заработная плата комиссара в Астраханском крае составляла около 900 рублей в месяц. В то время, как заработная плата врача была около полутора тысяч. История нашей страны знает такого рода примеры», — отметил собеседник НСН.
Олег Шеин подчеркнул, что предложение Олега Нилова может обсуждаться. Но, по его словам, не должно быть перекоса в украинскую сторону. Когда речь идёт о символических суммах и в результате мы видим, что парламент носится от одной олигархической партии к другой.
Резюмируя, Шеин добавил, что значительную часть своей зарплаты он тратит на политические задачи, связанные в выпуском агитационной литературы, с проведением публичных мероприятий, а также на материальную помощь тем, кто обращается.
«Мне кажется, что предложение Нилова не может быть просто отторгнуто. Если мы возьмём соотношение между зарплатами парламентариев и работающего класса за рубежом, то мы увидим, что диспропорция есть, но она меньше, чем в РФ», — заключил эксперт.
Между тем, ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих. Вот эту инициативу Олег Нилов предложил «оставить на потом». А сейчас, по его словам, нужно думать о главном.
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