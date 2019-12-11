В ВШЭ рассказали, как россиянам получить справедливую зарплату

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. Мы ведь ориентируемся на стандарты жизни, которые имеют место в странах ведущих – США, Западной Европе. И это верно. Вместе с тем, эти ожидания в ближайшее время, к сожалению, не могут быть реализованы. Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может. Но доходы в нашей стране распределены очень неравномерно. И, безусловно, в большей степени перераспределяя их в пользу менее обеспеченных людей, мы можем уже в ближайшее время добиться улучшения их положения. Мы в ВШЭ выступаем за введение прогрессивного налогообложения доходов. Но довести до 50 тысяч рублей зарплату всех или подавляющего большинства людей в стране только лишь за счет одного перераспределения не получится. Для этого необходимы рост производительности, рост экономики. К сожалению, тут другого рецепта нет для того, чтобы по настоящему приблизиться к тем ожиданиям, которые есть у людей. А ожидания, конечно, законные», - отметил он.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал НСН, что россияне постоянно живут в ожидании очередного кризиса. По его словам, граждане страны научились предчувствовать экономические потрясения. «Люди хотели бы видеть экономический рост, отраженный в своих доходах, но жить легче не становится», - объяснил экономист.

