Названы опасности закредитованности россиян
Экономист рассказал НСН, как нынешний рост долговой нагрузки при низких доходах граждан вредит российской экономики.
Долговая нагрузка россиян увеличилась в полтора раза за последние пять лет. Такие выводы были представлены специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в обзоре закредитованности населения. Эксперты рассказали, что сейчас на погашение долга среднестатистическому заемщику требуется 11 ежемесячных зарплат. При этом пять лет назад гражданам хватало около семи зарплат, а еще в прошлом году 9-10 ежемесячных окладов. Кроме того, в НАПКА выяснили, что кредитные обязательства сейчас имеют 75% экономически активного населения, при этом 10% заемщиков зарабатывают менее 50 тысяч рублей, и им приходится тратить больше половины своего дохода на погашение кредитов.
В эфире НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, почему больше россиян стали брать кредиты.
«Нехватка собственных средств толкает россиян на получение новых кредитов. Это одна из основ, но не единственная, потому что именно некоторая экономическая стабильность, некоторое оживление, - вот что дает людям уверенность в том, что они сейчас могут взять кредит и могут быть уверены, например, насчет курсовой стабильности. То, чего у нас не было в 2014-16 годах. Именно в этом кроется основа роста закредитованности и такой кредитный ажиотаж, который наблюдался в 2018 году, когда, в частности, ипотечных кредитов было взято очень много», - отметил экономист.
По его словам, закредитованность граждан может быть хорошим показателем для экономики страны, но при определенных условиях.
«Россияне закредитованы относительно мало по сравнению с гражданами других стран, например, с североамериканцами или с жителями Западной Европы. Но дело в том, что россияне имеют очень небольшие доходы в своей массе, и это главная проблема. То есть кредит все равно будет оставаться важным инструментом роста российской экономики в ближайшие 10-20 лет. Но пока он не будет опираться на рост реальных доходов населения, настоящий рост, не статистический, это будет очень опасный механизм, который, во-первых, не даст нам достаточно активного, быстрого экономического роста, а во-вторых, все равно будет создавать проблемы в жизни людей и достаточно серьезные проблемы, потому что это большое напряжение при выплате кредита. Поэтому здесь ситуация двояка. Пока именно кредит является основой внутриэкономического оживления гораздо больше, чем собственные средства граждан», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил на выступлении в Госдуме об отсутствии пузыря на рынке потребительского кредитования. По его словам, критическая черта в росте потребкредитования еще не достигнута. Однако если в ближайшие два года кредитование будет расти под 20%, то Россия достигнет этой черты, предупредил Кудрин.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей