Долговая нагрузка россиян увеличилась в полтора раза за последние пять лет. Такие выводы были представлены специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в обзоре закредитованности населения. Эксперты рассказали, что сейчас на погашение долга среднестатистическому заемщику требуется 11 ежемесячных зарплат. При этом пять лет назад гражданам хватало около семи зарплат, а еще в прошлом году 9-10 ежемесячных окладов. Кроме того, в НАПКА выяснили, что кредитные обязательства сейчас имеют 75% экономически активного населения, при этом 10% заемщиков зарабатывают менее 50 тысяч рублей, и им приходится тратить больше половины своего дохода на погашение кредитов.

В эфире НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, почему больше россиян стали брать кредиты.

«Нехватка собственных средств толкает россиян на получение новых кредитов. Это одна из основ, но не единственная, потому что именно некоторая экономическая стабильность, некоторое оживление, - вот что дает людям уверенность в том, что они сейчас могут взять кредит и могут быть уверены, например, насчет курсовой стабильности. То, чего у нас не было в 2014-16 годах. Именно в этом кроется основа роста закредитованности и такой кредитный ажиотаж, который наблюдался в 2018 году, когда, в частности, ипотечных кредитов было взято очень много», - отметил экономист.