Экс-министр экономики: Низкие зарплаты россиян чреваты массовыми протестами

Экс-министр предупредил, что рано или поздно это может вылиться в массовые протесты против снижения уровня жизни, и уже сейчас недовольство россиян низким уровнем заработка косвенно проявляется в демонстрациях по другим поводам.

«Социальное брожение и социальный протест на локальном уровне, по локальным поводам явно набирает обороты, и я думаю, что эти вещи взаимосвязаны. Люди не готовы еще протестовать в связи со снижением уровня жизни, потому что бедность это еще не нищета, они все-таки пока пытаются адаптироваться, но косвенно это проявляется в том, что люди начинают протестовать по конкретным поводам», — отметил Андрей Нечаев.

Отметим, что в начале июня специалисты «Левада-центра» выяснили, что почти каждый третий россиянин (27%) готов выйти на акции протеста против падения уровня жизни. Однако руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв отметил в интервью НСН, что большинство россиян не готовы к протестным действиям, несмотря на их протестные настроения.

Между тем, по данным Росстата, модальная зарплата в апреле 2019 года выросла на 33,5% по сравнению с 2017 годом. Тогда она составляла 17 630 рублей. Также в 2019 году выросла и средняя заработная плата на 22,6% — до 47,7 тысяч рублей с 38,9 тысяч рублей в 2017 году.

