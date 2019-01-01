Экс-министр экономики: Низкие зарплаты россиян чреваты массовыми протестами
Андрей Нечаев в эфире НСН назвал самую распространенную зарплату россиян показателем бедности, которая рано или поздно выльется в массовые протесты.
Модальная, то есть самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей, говорится в предварительных данных Росстата за апрель 2019 года. Ранее в Федеральной службе госстатистики заявили, что в том же месяце средняя зарплата составляла 47,7 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, столь заметная разница между модальным и средним показателем говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.
В эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал показатель заработной платы, обнаруженный Росстатом, миной замедленного действия.
«В реальности это состояние бедности. Хотя формально по критерию доходов ниже прожиточного минимума люди не попадают в число бедных, но, называя вещи своими именами, это, конечно, состояние бедности. Поэтому реально у нас число бедных существенно выше, чем официальная цифра. Это делает чрезвычайно актуальной борьбу с бедностью, потому что это такая мина замедленного действия. Тот же Росстат и независимые эксперты не раз отмечали, что это уже становится опасным, потому что люди переключаются на более дешевые, иногда низкокачественные, опасные для здоровья продукты питания, отказывают себе в лечении, в каких-то удовольствиях. Люди не могут ходить не то что в театр, но даже посещать кинотеатры, покупают крайне мало одежды. Просто такое прозябание, биологическое существование, поддержание какой-то жизнеспособности на самом низком уровне», — сказал он.
Экс-министр предупредил, что рано или поздно это может вылиться в массовые протесты против снижения уровня жизни, и уже сейчас недовольство россиян низким уровнем заработка косвенно проявляется в демонстрациях по другим поводам.
«Социальное брожение и социальный протест на локальном уровне, по локальным поводам явно набирает обороты, и я думаю, что эти вещи взаимосвязаны. Люди не готовы еще протестовать в связи со снижением уровня жизни, потому что бедность это еще не нищета, они все-таки пока пытаются адаптироваться, но косвенно это проявляется в том, что люди начинают протестовать по конкретным поводам», — отметил Андрей Нечаев.
Отметим, что в начале июня специалисты «Левада-центра» выяснили, что почти каждый третий россиянин (27%) готов выйти на акции протеста против падения уровня жизни. Однако руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв отметил в интервью НСН, что большинство россиян не готовы к протестным действиям, несмотря на их протестные настроения.
Между тем, по данным Росстата, модальная зарплата в апреле 2019 года выросла на 33,5% по сравнению с 2017 годом. Тогда она составляла 17 630 рублей. Также в 2019 году выросла и средняя заработная плата на 22,6% — до 47,7 тысяч рублей с 38,9 тысяч рублей в 2017 году.
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