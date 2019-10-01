Эколог призвал депутата не пиариться на «больной девочке» Грете Тунберг

«Да конечно, депутат, которого никто не знает, делает себе рекламу. А польза, я думаю, от этой девочки больной, вряд ли будет. Нам надо делом заниматься, а не пиариться. Он бы что-нибудь полезное сделал для своих избирателей. А активистов у нас своих достаточно много. Ну, она [Грета Тунберг] не активистка, а больной человек, которого используют. Я думаю, что грешно использовать больных людей. Во-вторых, это и без неё все знают, а то, что из неё сейчас сделают пугало и будут им пугать там, где выгодно и интересно, это 100%, мы это проходили уже. Поэтому, с одной стороны, привлекать внимание к экологии и её проблемам нужно и полезно, с другой, превращать это в фарс с больными людьми и совершенно неумными выступлениями, не стоит. Это всё выглядит как кликушество, что ли. Всё хорошо в меру. Это касается и экологических вскриков тоже. Всё должно быть разумно, без перегибов», — заявил Пешков.

В первую очередь, по его мнению, депутату, так активно зазывающему шведскую активистку в Госдуму, следует заняться проблемами своего региона.

«Я не знаю, откуда он там избирался, но есть актуальные проблемы окружающей среды в любом регионе. От захламления мусором, несанкционированных свалок, отсутствия переработки. Буксует мусорная реформа, потому что то, что должно делаться, не делается. Этим же надо заниматься, надо утруждаться, проще же пропиариться. А забот у нас хватает без Греты Тунберг», — заключил Пешков.