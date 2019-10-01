Эколог призвал депутата не пиариться на «больной девочке» Грете Тунберг
Директор Всероссийского института природы посоветовал парламентарию, позвавшему шведскую активистку в Госдуму, заняться реальными проблемами экологии в своём регионе.
Депутат Госдумы Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг, чьё выступление в ООН обсуждалось всю прошлую неделю, выступить в российском парламенте, пишет РИА Новости. Он направил письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард.
Депутат отметил, что в России тоже много молодёжи, озабоченной состоянием окружающей среды и выразил восхищение юной активисткой и её решимостью. В то же время, по его словам, взрослые политики не всегда могут найти компромисс в «жизненно важных вопросах».
Заняться реальными делами в борьбе за экологию, а не пиариться, призвал парламентария в эфире НСН директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. При этом он также выразил сомнение, что Грета Тунберг с её яркими выступлениями как-то поможет улучшить состояние нашей планеты. По его мнению, даже в благих делах вроде привлечения внимания к проблемам окружающей среды нужно знать меру, и не превращать всё в фарс.
«Да конечно, депутат, которого никто не знает, делает себе рекламу. А польза, я думаю, от этой девочки больной, вряд ли будет. Нам надо делом заниматься, а не пиариться. Он бы что-нибудь полезное сделал для своих избирателей. А активистов у нас своих достаточно много. Ну, она [Грета Тунберг] не активистка, а больной человек, которого используют. Я думаю, что грешно использовать больных людей. Во-вторых, это и без неё все знают, а то, что из неё сейчас сделают пугало и будут им пугать там, где выгодно и интересно, это 100%, мы это проходили уже. Поэтому, с одной стороны, привлекать внимание к экологии и её проблемам нужно и полезно, с другой, превращать это в фарс с больными людьми и совершенно неумными выступлениями, не стоит. Это всё выглядит как кликушество, что ли. Всё хорошо в меру. Это касается и экологических вскриков тоже. Всё должно быть разумно, без перегибов», — заявил Пешков.
В первую очередь, по его мнению, депутату, так активно зазывающему шведскую активистку в Госдуму, следует заняться проблемами своего региона.
«Я не знаю, откуда он там избирался, но есть актуальные проблемы окружающей среды в любом регионе. От захламления мусором, несанкционированных свалок, отсутствия переработки. Буксует мусорная реформа, потому что то, что должно делаться, не делается. Этим же надо заниматься, надо утруждаться, проще же пропиариться. А забот у нас хватает без Греты Тунберг», — заключил Пешков.
Добавим, что депутат Василий Власов избран от Владимирской области. Стоит отметить, что в его регионе проблем с мусором немало. Так, в области 11 мусорных полигонов, которые с каждым годом всё больше исчерпывают свой лимит на приём отходов. Как сообщает ТАСС, ежегодно в области выявляется более двух тысяч несанкционированных свалок. В 2017 году власти приняли решение о строительстве современного мусороперерабатывающего предприятия. Однако местные жители выступили против из опасений, что на обещанную властями площадку по сортировке будут свозить мусор из Москвы и она превратится в подобие закрытого подмосковного полигона «Кучино». Уже год спустя стратегический инвестор отказался от проекта полигона и мусороперерабатывающего завода. А в 2019 году власти отменили решение комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов о строительстве мусорного полигона.
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