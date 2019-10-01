Юную шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Ранее Тунберг выступила на саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам климата. В своем эмоциональном выступлении девушка обвинила руководство стран в «краже» ее детства, так как власти озабочены только деньгами, в то время как вымирают люди и целые экосистемы.

Выступление экоактивистки вызвало неоднозначную реакцию в мире. К примеру, российский журналист Владимир Соловьев заявил, что Тунберг является чьим-то проектом, отмечает Ura.ru.

