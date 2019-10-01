Юную шведскую активистку Грету Тунберг пригласили в Госдуму

1 октября 201908:53

Депутат Госдумы Василий Власов заявил о намерении пригласить юную шведскую экоактивисту Грету Тунберг, которая прославилась после недавнего скандального выступления в ООН, сообщает РИА ФАН.

Российский парламентарий отправил соответствующее приглашение в посольство Швеции в Москве. В своем послании депутат указал, что российская молодежь в последнее время сильно обеспокоена состоянием экологии. Также Власов выразил восхищение деятельностью шведского подростка и попросил посла поспособствовать тому, что письмо дошло до адресата, передают «Известия».

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Ранее Тунберг выступила на саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам климата. В своем эмоциональном выступлении девушка обвинила руководство стран в «краже» ее детства, так как власти озабочены только деньгами, в то время как вымирают люди и целые экосистемы.

Выступление экоактивистки вызвало неоднозначную реакцию в мире. К примеру, российский журналист Владимир Соловьев заявил, что Тунберг является чьим-то проектом, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: facebook.com/gretathunbergsweden
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