«Мусорная» реформа аукнулась твердыми коммунальными отходами
Руководитель фракции «Единая Россия» в эфире НСН обвинил в переплатах россиян за вывоз ТКО региональных операторов.
Российские власти вернули гражданам порядка 700 млн. рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет «Коммерсантъ». Перерасчет был произведен в связи с обращениями 1,6 млн. человек по незаконным сборам. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов отмечает, что реальное количество пострадавших от переплат может быть значительно выше.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН рассказал о причинах долга властей перед гражданами за вывоз мусора.
«Эта услуга по обращению с ТКО появилась только с 1 января 2019 года. Рассылкой квитанций на оплату занимается, как правило, региональный оператор (компания, которая занимается товарно-денежными потоками в части обращения с ТКО в субъектах РФ) всем, о ком у регоператора есть информация. Дело доходило до того, что квитанции приходили и умершим людям, и тем, кто давно там не живет. Такая сырая и непроработанная информация была в начале реформы у регоператоров. Многие люди автоматически заплатили. Сейчас власти поняли, что собрали больше и сделали перерасчет. Это не перечисление средств обратно плательщикам, а просто перерасчет на последующие месяца. Поэтому говорить, что: «Власти вернули 700 млн. рублей» - звучит слишком громко. Весь перерасчет связан с неправильным, некорректным зачислением средств. Техническая оплошность», - сказал Неверов.
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы также отметил, что ошибочную информацию предоставляли местные власти, либо мусорные операторы. По его данным, около 200 тыс. человек из 1,6 млн. утверждали, что с них собирали плату за вывоз ТКО в период, когда они не жили дома, а значит, услугой не пользовались.
Руководитель фракции «Единая Россия» убежден, что подобных ошибок с расчетами больше не будет.
«В будущем такого не будет. Потому что сейчас законодательно закрепляется, что регоператоры будут иметь доступ к базе личных данных граждан. Поэтому регоператоры сейчас упорядочивают списки тех категорий граждан, которые должны платить за эту услугу. Надеюсь, что к концу года уже будет более упорядоченное администрирование этих платежей», - заключил депутат Госдумы.
Ранее НСН сообщала, что нежелание компаний приходить на конкурсы может стать причиной отставания регионов в реализации «мусорной реформы».
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