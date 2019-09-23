«Мусорная» реформа аукнулась твердыми коммунальными отходами

Российские власти вернули гражданам порядка 700 млн. рублей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет «Коммерсантъ». Перерасчет был произведен в связи с обращениями 1,6 млн. человек по незаконным сборам. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов отмечает, что реальное количество пострадавших от переплат может быть значительно выше.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН рассказал о причинах долга властей перед гражданами за вывоз мусора.

«Эта услуга по обращению с ТКО появилась только с 1 января 2019 года. Рассылкой квитанций на оплату занимается, как правило, региональный оператор (компания, которая занимается товарно-денежными потоками в части обращения с ТКО в субъектах РФ) всем, о ком у регоператора есть информация. Дело доходило до того, что квитанции приходили и умершим людям, и тем, кто давно там не живет. Такая сырая и непроработанная информация была в начале реформы у регоператоров. Многие люди автоматически заплатили. Сейчас власти поняли, что собрали больше и сделали перерасчет. Это не перечисление средств обратно плательщикам, а просто перерасчет на последующие месяца. Поэтому говорить, что: «Власти вернули 700 млн. рублей» - звучит слишком громко. Весь перерасчет связан с неправильным, некорректным зачислением средств. Техническая оплошность», - сказал Неверов.