Раздельный сбор назвали невыгодным для производителей

Продукция из переработанного мусора обходится дороже, чем из первичного сырья. Это снижает интерес производителей к переработке мусора. Об этом на пресс-конференции НСН «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?» рассказала вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever NAMET RUB Ирина Бахтина.

«Вторичное сырье сегодня дороже, чем первично. В России переработанная ПЭТ стоит на 20% дороже первичной. В США это на 40% дороже, в Европе – на 35%. Сбор использованной ПЭТ с помощью фандоматов – это очень дорога игрушка – увеличивает стоимость переработки килограмма мусора на 60 евроцентов», - объяснила она.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов на пресс-конференции НСН назвал бутафорской существующую в России расширенную ответственность производителей.

