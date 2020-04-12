Гордон после госпитализации коллег из «Модного приговора» пройдет тест на коронавирус
Журналист Екатерина Гордон поменяла отношение к тестированию на коронавирус из-за госпитализации коллег по «Модному приговору».
У российского историка моды Александра Васильева диагностирована двусторонняя пневмония. Он, как и его коллега по проекту Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина, госпитализирован, сообщает «Комсомольская правде» со ссылкой на журналиста Екатерину Гордон, которая также является ведущей программы. Она решила пройти тест на коронавирус, от которого ранее отказывалась.
«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией <…> Ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — рассказала Гордон.
Ведущая также сообщила, что Васильев прошел тест на коронавирус, результаты которого пока неизвестны.
6 апреля Народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована в частную клинику. Артистке был поставлен диагноз «пневмония». Ухудшение состояния здоровья Бабкина почувствовала 1 апреля, отмечают "Дни.ру". У нее несколько раз брали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Однако, певица помещена в изолированный бокс. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Один день лечения обходится певице в 25 тысяч рублей, причем артистка внесла аванс в размере 300 тысяч рублей, сообщает StarHit.
Ранее Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о том, как соведущие телепередачи отреагировали на госпитализацию Надежды Бабкиной.
«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если, в связи с этим, будут предписания, то уйду на карантин, но пока такой необходимости нет», - заявляла ранее Екатерина Гордон.
На вопрос о том, не планируют ли сейчас из-за данной ситуации закрыть программу «Модный приговор», Гордон ответила отрицательно.
Ранее солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко , которые находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в эфире НСН они рассказали, на что тратят появившееся свободное время.
«Что касается карантина из-за коронавируса, то вся ситуация, которая происходит, ужасна. Наверняка нас ждут большие изменения, и в некоторых отраслях эти изменения будут катастрофические. Тот же шоу-бизнес и вся концертная деятельность точно пострадали. Я себя нормально ощущаю на самоизоляции, я веду кабинетную жизнь, пишу, сочиняю, мне есть чем заниматься дома. Но психологически ощущения от невозможности никуда не выйти - тяжело. Я надеюсь, что дальше будет что-то очень хорошее. В апреле мы планируем провести серию онлайн концертов, одним словом мы все преодолеем. Мир вам!» - рассказал Владимир Ткаченко.
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