Гордон после госпитализации коллег из «Модного приговора» пройдет тест на коронавирус

6 апреля Народная артистка России Надежда Бабкина была госпитализирована в частную клинику. Артистке был поставлен диагноз «пневмония». Ухудшение состояния здоровья Бабкина почувствовала 1 апреля, отмечают "Дни.ру". У нее несколько раз брали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Однако, певица помещена в изолированный бокс. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Один день лечения обходится певице в 25 тысяч рублей, причем артистка внесла аванс в размере 300 тысяч рублей, сообщает StarHit.

Ранее Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о том, как соведущие телепередачи отреагировали на госпитализацию Надежды Бабкиной.



«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если, в связи с этим, будут предписания, то уйду на карантин, но пока такой необходимости нет», - заявляла ранее Екатерина Гордон.

На вопрос о том, не планируют ли сейчас из-за данной ситуации закрыть программу «Модный приговор», Гордон ответила отрицательно.