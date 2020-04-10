Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина, которая ранее была госпитализирована, в настоящее время находится в частной клинике. Один день лечения обходится певице в 25 тысяч рублей, причем артистка внесла аванс в размере 300 тысяч рублей, сообщает StarHit



Бабкину доставили в больницу 6 апреля. Через день ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней певица была изолирована и помещена в закрытый инфекционный бокс. У артистки диагностировали осложненную пневмонию.



Представитель артистки заявил, что у нее несколько раз брали анализы, однако они не подтвердили у нее коронавирус.



После госпитализации Бабкиной ее молодой супруг Евгений Гор оставил в своем Instagram странное сообщение. «К сожалению человечество падает и падает все ниже», - написал он.



Однако в комментариях Гор опроверг, что его слова связаны с теми, кто нелестно отзывается о его супруге, сообщают «Невские новости».

