«Ундервуд» в самоизоляции завидуют айтишникам и занимаются йогой
Как и большинство россиян, солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН они рассказала, на что тратят появившееся свободное время.
«Что касается карантина из-за коронавируса, то вся ситуация, которая происходит, ужасна. Наверняка нас ждут большие изменения, и в некоторых отраслях эти изменения будут катастрофические. Тот же шоу-бизнес и вся концертная деятельность точно пострадали. Я себя нормально ощущаю на самоизоляции, я веду кабинетную жизнь, пишу, сочиняю, мне есть чем заниматься дома. Но психологически ощущения от невозможности никуда не выйти - тяжело. Я надеюсь, что дальше будет что-то очень хорошее. В апреле мы планируем провести серию онлайн концертов, одним словом мы все преодолеем. Мир вам!» - рассказал Владимир Ткаченко.
В свою очередь, Максим Кучеренко отметил, что для музыкантов переносить условия изоляции проще.
«Жизнь музыканта так или иначе связана с одиночеством, поэтому режим самоизоляции наряду с другими гражданами переживаю довольно органично. Сейчас стало очень много времени и я его посвятил йоге, делаю музыкальные рисунки, из которых мы будем издавать книгу поэзии с моим коллегой Владимиром Ткаченко. Музыкальная индустрия дико изворотлива, и я рад, что в ней сейчас нахожусь, но братьям-айтишникам я завидую больше. Имея медицинское образование могу сказать, что когда закончатся холода, погода прогреется свыше 10 градусов, солнышко наполнит землю ультрафиолетом, то вирусная активность падет в разы. А сейчас хочу выразить большую благодарность медикам и счастлив, что когда-то принадлежал вашей великой брате» - Максим Кучеренко
Ранее в эфире НСН, экс-солистка «Ленинграда» рассказала, что в условиях самоизоляции активно занимается музыкальным творчеством.
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