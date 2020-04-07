«Ундервуд» в самоизоляции завидуют айтишникам и занимаются йогой

Как и большинство россиян, солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН они рассказала, на что тратят появившееся свободное время.

«Что касается карантина из-за коронавируса, то вся ситуация, которая происходит, ужасна. Наверняка нас ждут большие изменения, и в некоторых отраслях эти изменения будут катастрофические. Тот же шоу-бизнес и вся концертная деятельность точно пострадали. Я себя нормально ощущаю на самоизоляции, я веду кабинетную жизнь, пишу, сочиняю, мне есть чем заниматься дома. Но психологически ощущения от невозможности никуда не выйти - тяжело. Я надеюсь, что дальше будет что-то очень хорошее. В апреле мы планируем провести серию онлайн концертов, одним словом мы все преодолеем. Мир вам!» - рассказал Владимир Ткаченко.