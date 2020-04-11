Российские музыканты и артисты поблагодарили медиков песней

Музыкант отметил, что проект возник спонтанно и был реализован за три дня. В записи песни приняли участие Камиль Ларин, Найк Борзов, участники группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, Ромарио, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Татьяна Лазарева, Михаил Козырев, Анатолий Белый, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Кристина Бабушкина, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Алена Бабенко, Евгений Маргулис, Леонид Барац, лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий, Максим Покровский, Валерий Сюткин и группа «Несчастный случай».

Главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко , которые находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в эфире НСН они рассказали, на что тратят появившееся свободное время.

«Что касается карантина из-за коронавируса, то вся ситуация, которая происходит, ужасна. Наверняка нас ждут большие изменения, и в некоторых отраслях эти изменения будут катастрофические. Тот же шоу-бизнес и вся концертная деятельность точно пострадали. Я себя нормально ощущаю на самоизоляции, я веду кабинетную жизнь, пишу, сочиняю, мне есть чем заниматься дома. Но психологически ощущения от невозможности никуда не выйти - тяжело. Я надеюсь, что дальше будет что-то очень хорошее. В апреле мы планируем провести серию онлайн концертов, одним словом мы все преодолеем. Мир вам!» - рассказал Владимир Ткаченко.

