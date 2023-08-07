«Ехидна против доброй булки»: Кокляев представил бой Цукерберга и Маска

Рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев в интервью НСН указал на сильные и слабые стороны Илона Маска и Марка Цукерберга, бой между которыми может состояться в конце августа.

52-летний Маск вызвал 39-Цукерберга на бой из-за того, что тот запустил конкурента Twitter, соцсеть Threads. Возможной датой их схватки называют 26 августа. При этом отмечается, что Маск заметно тяжелее соперника, а Цукерберг занимается джиу-джитсу, тренируясь со звездами MMA.