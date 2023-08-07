«Ехидна против доброй булки»: Кокляев представил бой Цукерберга и Маска
Цукерберг наглее и коварнее Маска, политические заявления которого отпугнули Хабиба, сказал в эфире НСН чемпион по силовому экстриму.
Рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев в интервью НСН указал на сильные и слабые стороны Илона Маска и Марка Цукерберга, бой между которыми может состояться в конце августа.
52-летний Маск вызвал 39-Цукерберга на бой из-за того, что тот запустил конкурента Twitter, соцсеть Threads. Возможной датой их схватки называют 26 августа. При этом отмечается, что Маск заметно тяжелее соперника, а Цукерберг занимается джиу-джитсу, тренируясь со звездами MMA.
«Цукерберг помоложе, это его главный плюс. Он понаглее и коварнее. чем Илон Маск. Если не брать политические взгляды Маска, это хорошая, добрая булка. А Цукерберг – это ехидна. Не знаю, какие внутренние резервы должен включить Маск, но он должен быть максимально жёсток к Цукербергу. А второе, это, конечно же, возраст. В этом возрасте люди борются не только с нагрузками, но и со своими возрастными особенностями. Мне сейчас 44 года, раньше я как штангист боролся с земным притяжением, а сейчас, хоть я и тренируюсь, восстанавливаешься медленнее, риск травмироваться больше. Так что возраст Илона Маска – это его зона риска», - разъяснил Кокляев.
Он пожелал успеха Маску, высказав мнение, что Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона из-за политики.
«Хабиб отказался тренировать Маска, потому что он "политичен", он создал Starlink, который сегодня является частью противостояния русскому миру. Отказ Хабиба ясен и понятен. Я считаю, что это правильно. Не хочу желать кому-то из них удачи, но Илону Маску пожелаю успеха, а Цукербергу ничего желать не буду», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, российский и американский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил «Радиоточке НСН», что Маск с Цукербергом сделают все, чтобы бой не состоялся или сведут все к дружеской ничьей.
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