Бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа
Владелец корпорации Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена), миллиардер Марк Цукерберг заявил, что готов к поединку с владельцем социальной сети X Илоном Маском и предложил провести бой 26 августа.
«Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — заявил Цукерберг. При этом он скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.
При этом Маск сообщил, что допускает проигрыш в предстоящем бое. По его словам, это может произойти в том случае, если поединок окажется затяжным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru