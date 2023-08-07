Бой между Цукербергом и Маском может состояться 26 августа

«Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — заявил Цукерберг. При этом он скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.

При этом Маск сообщил, что допускает проигрыш в предстоящем бое. По его словам, это может произойти в том случае, если поединок окажется затяжным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

