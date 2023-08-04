ТАСС: Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать миллиардера, владельца Twitter Илона Маска для боя против главы корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что Маск и Цукерберг ведут переговоры о бое с UFC. Планировалось, что сражение будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата, а все собранные средства пойдут на благотворительность, напоминает «Свободная пресса». В июле Маск провел тренировку с экс-чемпионом в среднем и полусреднем весах Жоржем Сен-Пьером, пишет RT.
«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что боец отказался помогать миллиардеру, причины его решения не уточняются. Собеседник ТАСС добавил, что организацией проекта занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru