ТАСС: Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать миллиардера, владельца Twitter Илона Маска для боя против главы корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Маск: Цукерберг – «куколд»

Ранее стало известно, что Маск и Цукерберг ведут переговоры о бое с UFC. Планировалось, что сражение будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата, а все собранные средства пойдут на благотворительность, напоминает «Свободная пресса». В июле Маск провел тренировку с экс-чемпионом в среднем и полусреднем весах Жоржем Сен-Пьером, пишет RT.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что боец отказался помогать миллиардеру, причины его решения не уточняются. Собеседник ТАСС добавил, что организацией проекта занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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