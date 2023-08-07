Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя

По его словам, это может произойти в том случае, если их поединок окажется затяжным. «Если длинным, он может победить за счет выносливости», — заявил бизнесмен.

Маск отметил, что значительно больше Цукерберга, и это одна из причин, по которой в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения. «Я вешу не менее 300 фунтов [136 килограммов]», — указал бизнесмен.

Ранее Маск пообещал транслировать поединок с Цукербергом в соцсети X, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

