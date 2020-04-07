«Эгоизм инфантильных»: Психолог о людях, нарушающих режим самоизоляции

В ситуации с карантинными мерами на фоне борьбы с коронавирусом обостряются такие поведенческие черты характера, как эгоизм и низкий уровень ответственности. Об этом заявила семейный психолог Анетта Орлова, сообщает «Москва 24».

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По словам Орловой, карантин нарушают те люди, которые не могут смириться с возникшими обстоятельствами и для которых собственные интересы, глагол «хочу» являются доминантой.

В нынешних условиях для борьбы с такими людьми нужны жёсткие меры, уверена Орлова. Психолог считает, что поощряющая мотивация действует не для всех - многих «нужно мотивировать страхом».

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«Мы не можем позволить себе, чтобы личный эгоизм инфантильного человека, который подумал, что у него нет тяжелой формы, нанес вред другим», - заявила Орлова.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова недавно высказала мнение, что пока нет необходимости ужесточать правила для горожан в связи с противодействием коронавирусу. Однако в том случае, если «поведенческая модель» изменится, мэрия готова ввести пропускную систему.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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