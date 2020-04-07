«Эгоизм инфантильных»: Психолог о людях, нарушающих режим самоизоляции

По словам Орловой, карантин нарушают те люди, которые не могут смириться с возникшими обстоятельствами и для которых собственные интересы, глагол «хочу» являются доминантой.

В нынешних условиях для борьбы с такими людьми нужны жёсткие меры, уверена Орлова. Психолог считает, что поощряющая мотивация действует не для всех - многих «нужно мотивировать страхом».