Принуждение к самоизоляции. Психолог о 20% москвичей

«Существует несколько стадий принятия ограничений. Особенно, если жестких. Первая стадия – отрицание: «Да все ерунда, ничего такого нет! Мы ничего не боимся». Это убегание от реальности. И часть людей могут на этой стадии залипнуть, несмотря на очевидные реальные факторы. И это может длиться достаточно долго. За ней идет стадия гнева, особенно у людей, протестно настроенных. Они, может, и будут соблюдать ограничения, но будут свой гнев изливать соцсетях, конфликтовать с соседями, в семье. Если изоляция будет долгой, начнут выходить на улицы», - сказал эксперт.

Потом следует стадия торга.

«С самим собой, с богом, с правительством, с близкими. Лишь бы не заболеть, лишь бы здесь не находиться. А затем произойдет принятие. Но судя по статистике, большинство людей проходят через эти стадии достаточно быстро. И человек, который принял, он сидит дома и, хоть и в изоляции, но чувствует себя достаточно комфортно. А вот перфекционисты с идеалистическими взглядами на жизнь, с критическими требованиями- «Должно быть, как я хочу. Если не как я хочу, значит, плохо». Такие сверхкатегоричные перфекционисты на этих стадиях будут залипать подолгу. Ждать, пока это произойдет, необязательно, насилие в этой ситуации уместно. Но если у МЧС найдется возможность выделить кризисных психологов для работы по горячей линии, то оказать помощь таким людям можно», - пояснил Хорс.

Ранее Михаил Хорс рассказал НСН, чем следует заняться всем, кто находится в режиме самоизоляции.

